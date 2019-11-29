Росія висуває нові і нові умови щодо укладення нового контракту на транспортування свого газу до Європи територією України. Нинішній контракт втрачає чинність наприкінці цього року. В Україні кажуть про неприйнятність вимог Росії. Водночас у «Нафтогазі» запевняють, що навіть у разі, якщо новий контракт так і не буде укладений, то вентиль не перекриватимуть, а транзитний російський газ піде до підземних сховищ. Про газові відносини між Україною та Росією говоримо з гостем програми «Ваша Свобода». Це виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.