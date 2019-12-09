Зеленський у Парижі: «нормандський формат»

Сьогодні президент Володимир Зеленський почне в Парижі зустріч «нормандської четвірки». Тобто лідерів України, Франції, Німеччини і Росії. Спершу Зеленський зустрінеться окремо з Еманнюелем Макроном та з Ангелою Меркель. Після переговорів у «нормандському форматі» запланована особиста зустріч Володимира Зеленського із Володимиром Путіним. Хто кого і у чому переконає? Обговорюємо це з гостями програми. А ними є: ексглава МЗС України Павло Клімкін і народний депутат України, заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.