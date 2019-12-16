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16 грудня 2019, Київ 15:36
Події

«Мінськ-3» Україна напише разом з «ЛДНР»?

Президент України Володимир Зеленський хоче змінити Мінські угоди, зокрема пункт, де прописана передача Україні контролю над кордоном. Прес-секретар президента Росії Путіна Дмитро Пєсков заявив, що це можливо, але якщо над змінами працюватимуть разом експерти Києва та представники так званих «ДНР» і «ЛНР». Учасники програми «Ваша Свобода»: Георгій Тука, ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій; Віталій Сизов, аналітик Донецького інституту інформації. Ведучий: Віталій Портников.

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