Велика Британія допоможе Польщі боротися з російськими фейками

Лондон – Прем’єр-міністр Великої Британії оголосила про плани щодо створення нової структури, яка б допомагала Польщі протидіяти потокові фейкових новин з Росії. Про це було оголошено під час офіційного візиту прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького до Лондона. Під час розмов керівників урядів обох країн було порушено питання боротьби з дедалі агресивнішим напливом дезінформації, яка цілеспрямовано надходить з Москви. Польща, у цьому сенсі, разом з Україною і державами Балтії, перебуває на передовій, зазнаючи регулярних інформаційних нападів кремлівської пропаганди.

Британська прем’єр-міністр Тереза Мей повідомила, що Сполучене Королівство ділитиметься різноманітними даними розвідувальних служб, а також досвідом протидії зовнішній пропаганді з країнами, які зазнають дедалі більшої інформаційної агресії з боку Росії. З огляду на це, згідно з рішенням керівника британського уряду, у Польщі буде створено нову структуру, яка безпосередньо протидіятиме російській дезінформації, якою заповнюється медіа-простір у напрямку з Москви. На додаток у сфері діяльності і компетенції нової організації буде надання швидкої і відповідної реакції на прояви ворожості з боку Росії щодо цілої низки об’єктів та структур.

«Велика Британія та Польща активно обмінюватимуться інформацією, а британські фахівці нададуть свій досвід і допомогу у створенні на терені Польщі нової структури, яка б напряму протидіяла дезінформації, яка походить з Росії. Нова організація також забезпечуватиме пропорційну і негайну відповідь на агресивні прояви Москви стосовно державних та комерційних цілей», – заявила прем’єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей.

Прем’єр-міністр також висловила глибоке занепокоєння британського керівництва з приводу того, що Росія намагається перетворити інформацію на певний тип наступальної зброї. Саме співпраця різних країн у протидії цьому, як на британського керівника, забезпечить провал подібної політики Кремля.

Під час зустрічі з польським прем’єром Матеушем Моравецьким, було також обговорено ситуацію у східноєвропейському регіоні саме з огляду на прояви російської агресії. У цьому плані було також порушено питання можливості і доцільності створення подібних структур протидії російським фейковим новинам, зокрема, в Україні та країнах Балтії. Обидва прем’єри дійшли висновку, що загроза, яка нині походить від Росії є реальною і вимагає рішучої протидії з боку держав союзників-членів НАТО. Керівники урядів Сполученого Королівства та Польщі також висловили налаштованість до плідної і наполегливої співпраці у напрямку захисту від ворожих дій Росії.

Прояви російської агресії – тема регулярних обговорень

Створення за допомоги Великої Британії нового відділу, який мав би справу з російською дезінформацією на території Польщі, стане логічним продовженням доволі тісної співпраці британських та польських органів безпеки, зокрема, у справі виявлення російських агентів, причетних до нападу з використанням хімічної зброї в англійському місті Солсбері у березні поточного року.

Загалом британсько-польські дискусії на найвищому урядовому рівні під час відвідин Лондона польського прем’єра Моравецького, у великій мірі концентрувалися саме на обговоренні зв’язків між Сполученим Короліством та Польщею у царині оборони та безпеки на тлі проявів дедалі агресивнішої поведінки Кремля стосовно не лише сусідів Росії, а й цілого табору західних союзників. Британська прем’єр-міністр Тереза Мей вже вкотре наголосила, що низка нападів російських агентів з використанням хімічної чи кібернетичної зброї так само прирівнюється до використання Москвою зброї інформаційної, якою Кремль доволі наполегливо намагається брязкати.

У підсумку, британська та польська сторони погодились проводити щорічні зустрічі, на яких обговоренню піддаватимуться прояви ворожості Росії щодо інших країн, а також вироблятимуться шляхи і способи поглиблення співпраці оборонних структур та служб безпеки обох країн.