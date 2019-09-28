Афганці продовжували приходити на виборчі дільниці, незважаючи на повідомлення про атаки на дільницях. Сьогодні, у суботу 28 вересня вони обирають нового президента. За повідомленням, порядок на дільницях по всій країні допомагають утримувати понад 70 тисяч працівників служби безпеки. Бажання взяти участь у виборах виявили понад 9 з половиною мільйонів жителів Афганістану. Чимало з них – молоді люди, які голосують вперше. Це – четверті за рахунком президентські вибори у цій країні з 2001 року, відколи війська США повалили владу «Талібану». (Відео Афганської редакції Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода)