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28 Вересень 2019, Київ 20:38
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Афганістан: вибори президента на тлі повідомлень про атаки – відео

Афганістан: вибори президента на тлі повідомлень про атаки – відео
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Афганці продовжували приходити на виборчі дільниці, незважаючи на повідомлення про атаки на дільницях. Сьогодні, у суботу 28 вересня вони обирають нового президента. За повідомленням, порядок на дільницях по всій країні допомагають утримувати понад 70 тисяч працівників служби безпеки. Бажання взяти участь у виборах виявили понад 9 з половиною мільйонів жителів Афганістану. Чимало з них – молоді люди, які голосують вперше. Це – четверті за рахунком президентські вибори у цій країні з 2001 року, відколи війська США повалили владу «Талібану». (Відео Афганської редакції Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода)

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