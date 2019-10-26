На вулиці Барселони, столиці іспанського автономного регіону Каталонії, у суботу 26 жовтня 2019 року вийшли сотні тисяч людей. Вони вимагали незалежності від Іспанії та звільнення політиків, засуджених іспанським судом за підтримку відокремлення Каталонії (9 з них отримали тюремні терміни від 9 до 13 років). Протестувальники кажуть, що вони проти насильства і що їхні протести є мирними. На неділю 27 жовтня у Барселоні запланована хода каталонців незгідних із відокремленням Каталонії від Іспанії. (Відео Reuters)