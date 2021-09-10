20 років за ґратами за участь у війні на Донбасі проти України. Такі терміни ув'язнення цього тижня отримали одразу двоє громадян Чехії, які, за висновками слідства, воювали на Донбасі у складі російських гібридних сил. Обидвох обвинуватили у «терористичному нападі». Хто ці чехи, навіщо поїхали на Донбас та скількох ще громадян Чеської Республіки підозрюють в «терористичних нападах» на сході України?