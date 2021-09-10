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20 років тюрми за війну проти України. Чому чехи їздять на Донбас та як їх за це карають? (відео)

20 років тюрми за війну проти України. Чому чехи їздять на Донбас та як їх за це карають? (відео)
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20 років тюрми за війну проти України. Чому чехи їздять на Донбас та як їх за це карають? (відео)

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20 років за ґратами за участь у війні на Донбасі проти України. Такі терміни ув'язнення цього тижня отримали одразу двоє громадян Чехії, які, за висновками слідства, воювали на Донбасі у складі російських гібридних сил. Обидвох обвинуватили у «терористичному нападі». Хто ці чехи, навіщо поїхали на Донбас та скількох ще громадян Чеської Республіки підозрюють в «терористичних нападах» на сході України?

Хто ці чехи, навіщо поїхали на Донбас та скількох ще громадян Чеської Республіки підозрюють в «терористичних нападах» на сході України?

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