Бойовики 4 рази порушили «тишу» на Донбасі – штаб

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що з початку доби бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

«У напрямку населеного пункту Опитне російські найманці застосували міномети 120-го калібру по позиціях наших захисників. Неподалік Павлополя противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. У районі населеного пункту Широкине окупанти вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотника типу «ОРЛАН-10» з перетином лінії розмежування», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, бойових втрат серед українських військових немає.

На сайтах незаконних збройних угруповань «ЛДНР» бойовики повідомляють про 4 обстріли з боку ЗСУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.

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