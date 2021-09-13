Минула доба на Донбасі: один військовий загинув, троє поранені

Один український військовий загинув, ще троє зазнали осколкових поранень внаслідок обстрілів із боку підтримуваних Росією бойовиків минулої доби на Донбасі, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, поранені перебувають в лікувальних закладах, стан їхнього здоров’я – задовільний.

За даними штабу ООС, протягом 12 вересня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню.

Підтримувані Росією бойовики обстрілювали позиції ООС поблизу Нью-Йорка, Невельського, Верхньоторецького, Причепилівки, Катеринівки, Зайцева, Золотого-4. Обстріли велися зі станкових протитанкових гранатометів, стрілецької зброї, протитанкового ракетного комплексу, великокаліберних кулеметів, із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру, повідомили в пресцентрі ООС.

Станом на 7:00 13 серпня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню: в районі населеного пункту Зайцеве українські позиції були обстріляні з гранатометів різних систем.

«На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм», – йдеться в повідомленні.

Підтримуване Росією угруповання «ДНР» про обстріли станом на ранок 13 вересня не повідомляє, угруповання «ЛНР» звинувачує ЗСУ в одному обстрілі своїх позицій.

11 вересня, за даними штабу ООС, на Донбасі загинули двоє українських військових, дев’ятеро – зазнали поранення, ще один – бойового травмування.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.