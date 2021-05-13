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13 травня 2021, Київ 22:00
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Нова німецька вакцина проти COVID-19 може змінити правила гри для країн, що розвиваються ‒ відео

Нова німецька вакцина проти COVID-19 може змінити правила гри для країн, що розвиваються ‒ відео
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Нова німецька вакцина проти COVID-19 може змінити правила гри для країн, що розвиваються ‒ відео

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Невелика німецька фармацевтична компанія розробила новий прототип вакцини проти COVID-19, яка працює так само, як високоефективні вакцини Pfizer / BioNTech і Moderna, але може зберігатися за звичайної температури холодильника. Очікується, що компанія CureVac найближчим часом опублікує дані про останні стадії клінічних випробувань своєї вакцини на основі матричної РНК. У вакцинах Pfizer / BioNTech і Moderna також використовується технологія мРНК-мессенджера, але вони повинні зберігатися при наднизьких температурах, а це обмежує їхнє використання у віддалених місцях або в країнах з низьким рівнем доходів.

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