21 липня депутата фракції «Опозиційна платформа – За життя» Олега Волошина облили зеленкою під будівлею Верховної Ради через його заяви про «відсутність суверенітету» в Україні. 17 липня Олег Волошин, виступаючи з трибуни Верховної Ради, заявив, що «навмисно» не прийшов на урочисті збори парламенту з приводу 30-ї річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет України, тому що вважає, що суверенітет «повністю віддано зовнішньому управлінню». Народний депутат від «Слуги народу» Євген Шевченко заявив, що планує позиватися до суду через напад із зеленкою на його колегу з ОПЗЖ Олега Волошина. В ході інциденту на самого Шевченка, який перебував поряд із Волошиним, теж потрапила зеленка.