«На депутата напали​, завтра на дівчину нападуть»: Шевченко планує судитися через облиття зеленкою Волошина

Народний депутат від «Слуги народу» Євген Шевченко заявив, що планує позиватися до суду через напад із зеленкою на його колегу з «Опозиційної партії – За життя» Олега Волошина.

В ході інциденту на самого Шевченка, який перебував поряд із Волошиним, теж потрапила зеленка.

«Я буду звертатися з позовом про матеріальне відшкодування, тому що краватка, сорочка, брюки, сумка, черевики – це все кошти. Воно все, вибачте, брудне і не відмивається», – сказав він у відеокоментарі журналістці Радіо Свобода.

Водночас точну суму відкшодування він не назвав. За словами Шевченка, для нього це «принципова річ» і справа не в грошах.

«Річ принципова, щоб ці покидьки, мерзотники понесли покарання за те, що вони роблять. Бо вони сьогодні на депутата напали, завтра на дівчину нападуть. А якби там була сірчана кислота, а не зеленка, щоб це було?» – заявив народний депутат.

21 липня невідомий чоловік облив народного депутата фракції «Опозиційна платформа – За життя» Олега Волошина зеленкою під будівлею Верховної Ради. Як повідомив сам Волошин, це було пов’язано з його заявою про те, що Україна нібито «не має суверенітету».

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17 липня Олег Волошин, виступаючи з трибуни Верховної Ради, заявив, що «навмисно» не прийшов на урочисті збори парламенту з приводу 30-ї річниці про державний суверенітет України, тому що вважає, що суверенітет «повністю віддано зовнішньому управлінню».

Група парламентарів з різних фракцій та депутатських груп засудили слова Волошина та закликали спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова звернутися до правоохоронних органів.