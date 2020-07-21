Депутата ОПЗЖ Волошина облили зеленкою під Верховною Радою

Народного депутата фракції «Опозиційна платформа – За життя» Олега Волошина облили зеленкою під будівлею Верховної Ради, повідомляє з місця подій журналістка Радіо Свобода.

«Після п’ятничної заяви депутата ОПЗЖ Олега Волошина про «відсутність сувернітету» в України, його ось так сьогодні зустріли під Верховна Рада України. Олександру Кабанову зі «Слуги народу», який невдало проходив поруч, також перепало», – зазначає вона.

У коментарі кореспондентці Радіо Свобода Волошин сказав, що людина, яка облила його зеленкою, аргументувала це заявами народного депутата про суверенітет України.

17 липня Олег Волошин, виступаючи з трибуни Верховної Ради, заявив, що «навмисно» не прийшов на урочисті збори парламенту з приводу 30-ї річниці про державний суверенітет України, тому що вважає, що суверенітет «повністю віддано зовнішньому управлінню».

«Країна, яка не має суверенітету, не може відновити суверенітет над українським Кримом», – додав він.

Група парламентарів з різних фракцій та депутатських груп засудили слова Волошина та закликали спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова звернутися до правоохоронних органів.