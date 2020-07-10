Корнієнко пояснив, куди пішов виборець «Слуги народу»

Заступник керівника фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Олександр Корнієнко у інтерв’ю Радіо Свобода розповів, куди і чому від партії іде її електорат.

«Пішли (від «Слуги народу» – ред.) протестний електорат, ті хто був не за нас, а проти них – або проти Петра Порошенка і його команди, або проти ОПЗЖ... У нас була така соціологія рік назад, скільки ви даєте Зеленському на реформи, на зміни. Як швидко мають статися зміни – здається таке питання було. 15-20% сказали, що за рік»… Я думаю що коли відбувається зниження рейтингу, то це за рахунок тих, хто очікував швидких результатів, наприклад, за рік», – пояснив Корнієнко.

Він додав, що на рейтинг партії також вплинули зовнішні фактори: збиття українського літака у Ірані та пандемія коронавірусу.

Корнієнко припустив, що частина виборців пішла до «старих політиків».

«До ОПЗЖ і до ЄС. Трохи менше до Батьківщини. Пішов регіонально. Там де він був завжди за ОПЗЖ, пішов до ОПЗЖ. Там де були за Петра Олексійовича (Порошенка, – ред.), пішли туди. Багато невизначених зараз людей. Вони зараз чекають нову альтернативу», – зазначив депутат.

На позачергових парламентських виборах у 2019 році за партію «Слуга народу» проголосували понад 40 відсотків виборців.

За результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке було проведене з 25 травня по 4 червня цього року, за «Слугу народу» готові проголосувати 28% виборців. Незважаючи на зниження підтримки, політсила все ще є лідером партійного рейтингу.