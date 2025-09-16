25 років минуло відтоді, як вбили журналіста Георгія Ґонґадзе. Це вбивство дало поштовх розвитку громадянського суспільства і нової ери для журналістики. В Києві згадували Георгія в рамках щорічного дня пам'яті. Колеги, журналістська спільнота ділилися думками про те, якою журналістику та Україну бачив Ґонґадзе і якою нині вона є. «Організатори цього злочину не понесли покарання і навряд чи це станеться. В Україні далі продовжує залишатися змова еліт», – сказала на акції пам'яті журналістка та вдова Георгія Мирослава Ґонґадзе