В Україні відбулися акції пам’яті Георгія Ґонґадзе

У Києві, Львові та інших містах 16 вересня відбулися пам’ятні заходи до 25-х роковин зникнення та вбивства журналіста, засновника інтернет-видання «Українська правда» Георгія Ґонґадзе.

На Контрактовій площі в Києві вшанували Ґонґадзе, загиблих журналістів і тих, кого Росія досі незаконно утримує. Учасники заходу відкрили виставку «Щоденник Георгія Ґонґадзе» із цитатами та ілюстраціями.

«Організатори цього злочину не понесли покарання. В Україні далі продовжується змова еліт», – сказала у своєму виступі громадська діячка, журналістка, дружина Георгія Мирослава Ґонґадзе.

Вона відзначила, що нинішня боротьба українського суспільства «народилася тоді, коли громадяни зрозуміли, що влада може бути проти них і що захищати свої права можна не мовчки, а потрібно говорити». За її словами, «це прагнення справедливості сколихнуло і збудувало нову українську реальність».

У Львові на площі Ринок встановили інформаційні стенди з фото, цитатами журналіста та іншими матеріалами, пов’язаними з цією справою.

Засновник видання «Українська правда» Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі під Таращею Київської області виявили його тіло без голови, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту. У 2009 році в Київській області знайшли рештки черепа, які, за заявою тодішньої Генеральної прокуратури, належали Гонгадзе.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними в убивстві Гонгадзе трьох експрацівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України – Валерія Костенка, Миколу Протасова й Олександра Поповича. Суд позбавив їх волі на термін від 12 до 13 років.

Крім того, у січні 2013 року суд засудив до довічного ув’язнення колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача за вбивство журналіста. У липні 2021 року Верховний суд залишив чинним довічне покарання Пукача.

Поховали вбитого журналіста 22 березня 2016 року в Києві.

Замовники вбивства досі не встановлені.



