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04 грудня 2019, Київ 08:47
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Умань. Маленький Ізраїль | #ВУКРАЇНІ

Умань. Маленький Ізраїль | #ВУКРАЇНІ
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Зеленський і хасиди. Президент України створив спеціальну комісію, щоб захистити інтереси єврейської громади в Умані. До неї увійшли найближчі до Зеленського люди: голова СБУ Іван Баканов та перший помічник президента Андрій Єрмак. Умань давно стала релігійним центром брацлавських хасидів, щороку сюди з’їжджаються десятки тисяч ортодоксальних євреїв-паломників із усього світу. Між місцевими і хасидами часто виникають сутички і непорозуміння, а ще багато років ідуть розмови про багатомільйонну корупцію. Чи вдасться новій комісії побороти негативні явища? Та як у цьому році пройшов Рош га-Шана?

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