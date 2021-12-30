Найжорстокіше місце Європи: Як і чому комендант «Ізоляції» переїхав до Києва

Колишнього коменданта«Ізоляції» , в'язниці, створеної російськими гібридними силами в Донецьку, «Палича» , затримали на вільній території України в листопаді 2021 року. Сьогодні він дає свідчення, підтверджує причетність до тюрми та каже, що у Києві –ще з 2019-го. Радіо Свобода зі спільнотою Bellingcat зібрали дані про його життя у ці два роки: що робив підозрюваний в знущаннях над заручниками війни, як пояснює спецслужба, що затримали тюремника аж тепер, і чому Куликовському сьогодні може бути безпечніше в ізоляторі СБУ, ніж в зоні досяжності Кремля? Ми також покажемо ексклюзивні кадри в'язниці з повітря та відео її колишнього коменданта, ймовірно, вже на вільній території країни.