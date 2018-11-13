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13 Листопад 2018, Київ 23:12
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Джамала заспівала на ювілеї Джемілєва – відео

Джамала заспівала на ювілеї Джемілєва – відео
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Українська співачка кримськотатарського походження Джамала привітала з 75-річним ювілеєм лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва та заспівала йому пісню з нагоди дня народження. У Київській міській державній адміністрації 13 листопада пройшли урочистості з нагоди ювілею лідера кримськотатарського народу, депутата Верховної Ради України, уповноваженого президента України у справах кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, який 13 листопада відзначає 75-річчя. Мустафа Джемілєв отримав повагу свого народу та статус національного лідера завдяки непохитній позиції в боротьбі за права кримськотатарського народу.

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