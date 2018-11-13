Джамала заспівала на ювілеї Джемілєва – відео

Українська співачка кримськотатарського походження Джамала привітала з 75-річним ювілеєм лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва та заспівала йому пісню з нагоди дня народження. У Київській міській державній адміністрації 13 листопада пройшли урочистості з нагоди ювілею лідера кримськотатарського народу, депутата Верховної Ради України, уповноваженого президента України у справах кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, який 13 листопада відзначає 75-річчя. Мустафа Джемілєв отримав повагу свого народу та статус національного лідера завдяки непохитній позиції в боротьбі за права кримськотатарського народу.