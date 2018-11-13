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13 Листопад 2018, Київ 21:32
Новини | Події

Порошенко вручив Джемілєву Орден Свободи

Порошенко (п) зазначив, що «з таким лідером, як Джемілєв (л), Крим обов'язково буде вільним»

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Президент України Петро Порошенко вручив Орден Свободи лідеру кримськотатарського народу, депутату Верховної Ради України, уповноваженому президента у справах кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву, який 13 листопада відзначає 75-річчя, передає проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

У вітальній промові український президент назвав лідера кримських татар «символом епохи» і «великим українцем». Також Порошенко зазначив, що «з таким лідером, як Джемілєв, Крим обов'язково буде вільним».

Орден Свободи – державна нагорода України для відзначення видатних та особливих заслуг громадян в утвердженні суверенітету та незалежності України, консолідації українського суспільства, розвитку демократії, соціально-економічних і політичних реформ, відстоюванні конституційних прав і свобод людини і громадянина.

Мустафа Джемілєв (л) і Андрій Сахаров, 1996 рік. Архів Мустафи Джемілєва
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Протягом 1966-1983 років Джемілєв був шість разів заарештований. Мав сім судимостей, провів в ув'язненні 15 років за «поширення поглядів, що порочать радянський лад». У 1975-1976 роках провів 303-денне голодування в Омській тюрмі. На свободу вийшов 1986-го року.

З 1991 по 2013 рік був головою Меджлісу кримськотатарського народу. Також Джемілєв – народний депутат III-VІІІ скликань Верховної Ради України.

Мустафа Джемілєв. 1979 рік. Архів Мустафи Джемілєва
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20 серпня 2014 року указом українського президента Петра Порошенка №657/2014 призначений уповноваженим президента України у справах кримськотатарського народу.

Мустафа Джемілєв є почесним доктором права Сельджукского університету (Туреччина), лауреатом міжнародної премії ім. Орлика «За демократизацію українського суспільства». Нагороджений медаллю Нансена (ООН), орденом князя Ярослава Мудрого V і IV ступенів.

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