Кожен четвертий випадок COVID-19 у Харкові – у медичного працівника. Обласна інфекційна лікарня переповнена пацієнтами, опорні клініки одна за одною зачиняються на карантин через спалахи всередині лікарень. Хворі, в тому числі і лікарі, лікуються власним коштом. При цьому чиновники звітують про достатню кількість вільних ліжок, засобів захисту і визначених за приписом ліків, а медичні працівники, незважаючи на умови праці, ризики для здоров'я і маленькі зарплати, побоюються говорити про проблеми вголос. Кореспондентка телеканалу «Настоящее Время» в Харкові Ганна Бровко поговорила з онучкою похилих дідуся і бабусі, які, ймовірно, заразилися в лікарні і померли від COVID-19, та з лікарями інфекційної лікарні, які щодня працюють у небезпеці заразитися.