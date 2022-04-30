Миколаївський фронт: звільняють села та готуються до облоги

Фронт зараз проходить на південному сході області. Вже 2 тижні бої точаться від Снігурівки до Олександрівки, каже голова Миколаївської ОВА. Українська армія зупинила наступ армії РФ у південному напрямку, чи буде контрнаступ?

Тим часом Миколаїв готується до наступу російської армії та облоги, — заявив мер міста Олександр Сенкевич. За даними британської розвідки, на південному напрямку російська армія максимально використовує авіацію. Миколаїв під обстрілами та авіаударами щодня, у місті, як і раніше, не працює централізоване водопостачання.

Коментарі російського командування про обстріл Миколаєва відсутні. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцією».

