Війська РФ намагаються створити умови для наступу на Миколаїв і Кривий Ріг – Генштаб ЗСУ

Російські військові намагаються створити сприятливі умови для наступу на Миколаїв та Кривий Ріг, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«На Південнобузькому напрямку противник силами визначених підрозділів веде бойові дії з метою виходу на адміністративні межі Херсонської області та створення сприятливих умов для наступу на Миколаїв та Кривий Ріг», – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, на Криворізькому напрямку війська РФ вели артилерійський вогонь по позиціях українських підрозділів біля Таврійського, Осокорівки, Трудолюбівки та Князівки, а на Миколаївському напрямку проводять перегрупування.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.