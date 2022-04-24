Російські війська планують наступ на Кривий Ріг, «ми готові» – Вілкул

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Дніпропетровської області Олександр Вілкул заявив 24 квітня, що російські війська готуються до наступу на місто.
«Ворог проводить формування наступального ударного формування на нашому напрямку у Херсонській області. Найближчими днями ми чекаємо їхнього можливого переходу в наступ. Але ми знаємо про них більше, ніж їм здається, ми розуміємо всі їхні плани і ми повністю готові до будь-якого розвитку ситуації. Готовий гарнізон міста, готові всі військові частини, ми побудували глибокоешелоновану оборону та багатоступінчасті укріпрайони», – написав він у телеграмі.
Крім того, голова військової адміністрації Кривого Рогу, продовжується робота щодо посилення всіх ліній оборони міста.
Вілкул також повідомив, що наразі триває робота з допомоги в евакуації людей із прифронтової зони: «Кривий Ріг дає автобуси, швидкі, ми забезпечили допомогу медиків, соціальних працівників. Але люди виїжджають і на велосипедах, і везуть старих та дітей у тачках», – наголошує він.
Лише впродовж останніх трьох днів, за його даними, за різними напрямками вдалося евакуювати понад 5000 жителів Херсонської області.
«Для тих, хто залишається переночувати у Кривому Розі та поїхати далі, ми організуємо ночівлю. Для тих, хто залишається у нас довше, підготовлено розселення у школах, садках, терцентрах. Загалом через Кривий Ріг пройшло вже понад 100 тисяч переселенців, 50 тисяч перебувають у місті зараз», – зауважив він.
19 квітня голова військової адміністрації Кривого Рогу заявляв про обстріл Зеленодольська, що в Криворізькому районі.
Ввечері 24 квітня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські війська продовжують ведення повномасштабної збройної агресії проти України, зокрема, щодо Кривого Рогу інформації не було.
22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так у Росії називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим, отримання виходу до Придністров’я.
Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.
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