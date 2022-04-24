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Російські війська планують наступ на Кривий Ріг, «ми готові» – Вілкул

Під час евакуації в Кривому Розі, 3 березня 2022 року

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Дніпропетровської області Олександр Вілкул заявив 24 квітня, що російські війська готуються до наступу на місто.

«Ворог проводить формування наступального ударного формування на нашому напрямку у Херсонській області. Найближчими днями ми чекаємо їхнього можливого переходу в наступ. Але ми знаємо про них більше, ніж їм здається, ми розуміємо всі їхні плани і ми повністю готові до будь-якого розвитку ситуації. Готовий гарнізон міста, готові всі військові частини, ми побудували глибокоешелоновану оборону та багатоступінчасті укріпрайони», – написав він у телеграмі.

Крім того, голова військової адміністрації Кривого Рогу, продовжується робота щодо посилення всіх ліній оборони міста.

Вілкул також повідомив, що наразі триває робота з допомоги в евакуації людей із прифронтової зони: «Кривий Ріг дає автобуси, швидкі, ми забезпечили допомогу медиків, соціальних працівників. Але люди виїжджають і на велосипедах, і везуть старих та дітей у тачках», – наголошує він.

Лише впродовж останніх трьох днів, за його даними, за різними напрямками вдалося евакуювати понад 5000 жителів Херсонської області.

«Для тих, хто залишається переночувати у Кривому Розі та поїхати далі, ми організуємо ночівлю. Для тих, хто залишається у нас довше, підготовлено розселення у школах, садках, терцентрах. Загалом через Кривий Ріг пройшло вже понад 100 тисяч переселенців, 50 тисяч перебувають у місті зараз», – зауважив він.

19 квітня голова військової адміністрації Кривого Рогу заявляв про обстріл Зеленодольська, що в Криворізькому районі.

Ввечері 24 квітня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські війська продовжують ведення повномасштабної збройної агресії проти України, зокрема, щодо Кривого Рогу інформації не було.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так у Росії називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим, отримання виходу до Придністров’я.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

Масштабна війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».

Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.

На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».

Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.

Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».

Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.

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