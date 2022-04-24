Російські війська планують наступ на Кривий Ріг, «ми готові» – Вілкул

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Дніпропетровської області Олександр Вілкул заявив 24 квітня, що російські війська готуються до наступу на місто.

«Ворог проводить формування наступального ударного формування на нашому напрямку у Херсонській області. Найближчими днями ми чекаємо їхнього можливого переходу в наступ. Але ми знаємо про них більше, ніж їм здається, ми розуміємо всі їхні плани і ми повністю готові до будь-якого розвитку ситуації. Готовий гарнізон міста, готові всі військові частини, ми побудували глибокоешелоновану оборону та багатоступінчасті укріпрайони», – написав він у телеграмі.

Крім того, голова військової адміністрації Кривого Рогу, продовжується робота щодо посилення всіх ліній оборони міста.

Вілкул також повідомив, що наразі триває робота з допомоги в евакуації людей із прифронтової зони: «Кривий Ріг дає автобуси, швидкі, ми забезпечили допомогу медиків, соціальних працівників. Але люди виїжджають і на велосипедах, і везуть старих та дітей у тачках», – наголошує він.

Лише впродовж останніх трьох днів, за його даними, за різними напрямками вдалося евакуювати понад 5000 жителів Херсонської області.

«Для тих, хто залишається переночувати у Кривому Розі та поїхати далі, ми організуємо ночівлю. Для тих, хто залишається у нас довше, підготовлено розселення у школах, садках, терцентрах. Загалом через Кривий Ріг пройшло вже понад 100 тисяч переселенців, 50 тисяч перебувають у місті зараз», – зауважив він.

19 квітня голова військової адміністрації Кривого Рогу заявляв про обстріл Зеленодольська, що в Криворізькому районі.

Ввечері 24 квітня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські війська продовжують ведення повномасштабної збройної агресії проти України, зокрема, щодо Кривого Рогу інформації не було.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так у Росії називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим, отримання виходу до Придністров’я.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.