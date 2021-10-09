«Teder Papers» у Криму: Як олігарх з ЄС врятував свій бізнес в Криму?

Pandora papers розкрили нові офшорні схеми по всьому світу. Українське видання «Слідство.інфо» опрацювало ці матеріали і тепер стверджує, що довели причетність власника Епіцентра Олександра Гереги до бізнеса в окупованому Криму. Раніше розслідування на цю ж тему публікували наші колеги з проєкту Схеми і моя колега Вікторія Веселова з Крим.Реалії. В іншій серії викривальних документів офшорних баз, відомих як Panama Papers фігурував підприємець з Естонії, – Ґіллар Тедер. Який, начебто, має бізнес у Криму, всупереч санкціям ЄС. Торгівельний центр «Южная галерея» у Сімферополі, побудований компанією Тедера у 2014-му, продовжив роботу після окупації.

Крим.Реалії отримали від українських спецслужб робоче листування Тедера. З нього зрозуміло, як естонець намагався приховати свій бізнес на півострові і домовитися про позику з російським державним банком ВТБ.

Зустрітися з журналістами Крим.Реалії Ґіллар Тедер відмовився, а з колегами з програми «СХЕМИ» обговорив долю Sky Mall, за який він судиться. І як Sky Mall став заставним майном під кредит у 60 мільйонів $ від державного «Укрексімбанку». Про це дивіться нове розслідування програми «СХЕМИ».