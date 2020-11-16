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16 листопада 2020, Київ 08:17
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Чому китайські гроші не дійшли до Криму? (відео)

Чому китайські гроші не дійшли до Криму? (відео)
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Чому китайські гроші не дійшли до Криму? (відео)

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Чому китайські гроші не дійшли до Криму – розбиралися Крим.Реалії. Окупований півострів буде частиною нового «Шовкового шляху» – переконують російські аналітики-сходознавці. Начебто Китай залучить окупований півострів до свого масштабного економічного проєкту «Один пояс і один шлях». Це означає – новий торговий маршрут з Азії до Євросоюзу пройде саме через Крим і нібито незабаром, на півострів рікою потечуть китайські інвестиції. Чи чекати Криму на китайські золоті гори? До чого тут російський Сибір? І як Пекін ставиться до анексії Криму насправді?

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