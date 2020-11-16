Чому китайські гроші не дійшли до Криму – розбиралися Крим.Реалії. Окупований півострів буде частиною нового «Шовкового шляху» – переконують російські аналітики-сходознавці. Начебто Китай залучить окупований півострів до свого масштабного економічного проєкту «Один пояс і один шлях». Це означає – новий торговий маршрут з Азії до Євросоюзу пройде саме через Крим і нібито незабаром, на півострів рікою потечуть китайські інвестиції. Чи чекати Криму на китайські золоті гори? До чого тут російський Сибір? І як Пекін ставиться до анексії Криму насправді?