В окупованому Сімферополі скоротили постачання води до 4 годин на добу

В анексованому Криму від вівторка, 17 листопада, скорочують подачу води жителям столиці півострова, Сімферополя. Російська влада Криму ухвалила таке рішення через критичну ситуацію з наповненням водосховищ.

Від сьогодні жителі Сімферополя зможуть користуватися водою тільки чотири години на добу: з вівторка до четверга – з 6:00 до 8:00 і з 18:00 до 20:00, а з п’ятниці до неділі – з 18:00 до 22:00. Понеділковий графік влада обіцяє визначити впродовж тижня в процесі тестування.

Ситуація з питною водою в Криму різко погіршилася на початку 2020 року, коли через відсутність опадів на півострові обміліли багато водойм, а запас води у водосховищах критично знизився. У Сімферополі та передмістях з метою економії воду відключали в робочий час і ночами, погодинний графік подачі ввели в курортних містах Алушта і Партеніт, у Севастополі через дефіцит питної води оголосили «режим підвищеної готовності». За прогнозами вчених, посуха в Криму може тривати і в 2021 році.

До анексії Криму близько 85 відсотків потреб місцевих жителів у прісній воді забезпечував Північно-Кримський канал, що йде від Дніпра. Після окупації півострова Україна канал перекрила. Влада України заявляє, що про відновлення водопостачання може йтися тільки після деокупації півострова.

Російська влада з 2014 року обіцяє вирішити проблему з водопостачанням у Криму. На ці цілі збиралися виділити десятки мільярдів рублів із федерального бюджету, однак заплановані водосховища досі не побудовані. У жовтні уряд Росії представив черговий «комплексний план» забезпечення водопостачання Криму, вартість якого оцінена в 48 мільярдів рублів.