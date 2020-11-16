У Криму назріває бунт? Як кримчани виступили проти «Єдиної Росії»

У Роздольному, що на півночі анексованого Криму, спалахнув політичний скандал. Депутати місцевої селищної ради ледь не зняли з посади свого голову, який, до речі, є членом пропрезидентської партії Володимира Путіна «Единая Россия».

Про цю історію Крим.Реалії дізналися з листа, якого надіслав небайдужий кримчанин на пошту редакції. Крим.Реалії зв’язалися з головними фігурантами скандалу і дізналися деталі історії з перших вуст.

Минулої осені, Росія у Криму провела вибори до місцевих рад. Головою Роздольного обрали «єдинороса» Павла Чернявського . Він родом із села Дозорне, Білогірського району, Крим. Член районної політради та член партії «Единая Россия» також внесений до бази «Миротворець» як «прибічник російської окупації» .

На сесії селищної ради, що відбулася два тижні тому, депутати вирішили висловити недовіру голові і зняти його з посади. Щоправда, без пояснення причин. Публічно з цього приводу висловився лише роздольненський депутат від комуністичної партії, який також обурений колегами.

«Якісь «депутатішки», я їх інакше назвати не можу, які ще вчора тиснули руку, а сьогодні вставляють ножа у спину. Я думаю, вони не мають морального права вирішувати, як далі розвиватися селищу. Що спонукало депутатів від «Единой России» з'їсти свого ж товариша? Ну напевно у них так заведено», – заявив у відеозверненні голова постійної комісії в Роздольненській селищній раді, депутат від КПРФ Ілля Донченко.

На звільнення голови навіть приїхав підконтрольний Росії міністр внутрішньої політики Криму Михайло Афанасьєв. Та заплановане голосування зірвали місцеві жителі, які прийшли під селищну раду з пікетом.

Учасники мітингу писали у соцмережах, що депутати заявили на них у поліцію. А після зірваної сесії Чернявський подякував протестувальникам. Пікет був добре організований, а на підтримку голови Чернявського місцеві публікували відеозвернення.

– Уся наша велика сім'я, всі підтримують тільки одного мера – це Чернявський Павло Петрович, на його місці більше нікого ми бачити не хочемо. Прошу, підтримайте нас, будь ласка.

– Його прибрати хочуть незаконно. Не розумію, чого прагне ця партія.

– У нас, у Роздольному, відбуваються незрозумілі речі. В даний момент, тільки наша громадська активність може допомогти в цій справі. Щоб не вдалось адміністрації Роздольненського району втілити те, що вони намагаються зробити! – говорили у своїх відеозверненнях жителі Роздольного.

Роздольненський район очолює Андрій Захаров , також «єдинорос». Він родом із міста Коркіно, Челябінської області, Росія. До 2014 року працював фахівцем із земельних питань у Роздольному. Після російської анексії Криму – розпочав політичну діяльність. Член партії «Единая Россия» та внесений до бази «Миротворець» як «прибічник російської окупації» .

Чому ж хочуть зняти чинного голову селищної ради? І що не поділили однопартійці «єдинороси»? У соцмережах люди пишуть, що весь скандал через те, що Чернявський та Захаров посварилися через виділення земельної ділянки в Роздольному. Але подробиць цієї історії немає. Володимир Гарначук, який працював в уряді Сергія Аксьонова, вважає, що така версія не безпідставна.

«Ці люди абсолютно без будь-якої ідеології, вони зав'язані на розкраданні місцевих активів і, як правило, там кожного є за що взяти», – сказав у коментарі Крим.Реалії російський громадський активіст, голова ГО «Чистый берег. Крым» Володимир Гарначук.

Частина місцевих у пабліках закликала підтримати й оцінити роботу голови району Захарова. У пабліку «Подслушано в Раздольном» навіть з’явилося онлайн голосування . Пізніше в цій же групі опублікували відео , на якому керівник місцевого відділу освіти наказує вчителям підтримати цю публікацію.

«Ви ж розумієте, що це відкрите соцопитування і видно, хто і як голосував. Я думаю, вам не треба роз’яснювати, як повинні проголосувати всі ваші працівники?! По максимуму підключіть батьків. Це треба проконтролювати і в особистих повідомленнях мені скинути цифри», – наказувала своїм підлеглим підконтрольна Росії начальниця відділу освіти адміністрації Роздольненського району Наталія Колесник.

У соцмережах це відео розкритикували. А саме голосування дехто сприйняв, як тиск на Чернявського.

Ми зв’язалися з головою району Андрієм Захаровим. Коментувати нам будь-що телефоном він не захотів.

«Я не знаю, що це у вас за видання. Взагалі-то незнайомі номери телефонів не беру, просто дивлюся, хтось наярює, тому й підняв слухавку. Я не бачу, хто на тому кінці дроту, тому це все...», – сказав телефоном у коментарі Крим.Реалії підконтрольний Росії голова адміністрації Роздольненського району Андрій Захаров.

Павло Чернявський виявився більш говірким.

Про те, чому депутати його ледь не зняли з посади – не говорить, а конфлікт із Захаровим через земельну ділянку – заперечує.

– Кажуть про ваш конфлікт із Захаровим і що це питання виникло через земельну ділянку, чи правда це?

– Із Андрієм Геннадійовичем ми зустрічалися, у нас питань один до одного немає. А депутати, вони всі люди, які обіймають посади, вони всі бюджетники, всі нормальні люди. Я не знаю, як буде далі, я ж не можу читати думки депутатів і як воно буде далі», – повідомив телефоном у коментарі Крим.Реалії підконтрольний Росії голова селищної ради Роздольного Павло Чернявський.

Володимир Гарначук каже, що Чернявський на посаді не втримається. Якщо проти нього вже виступають однопартійці «єдинороси» – значить, рішення про його відставку ухвалили в Сімферополі. Так само було і з мером та головою адміністрації Феодосії, минулого року.

«Я не бачу тут ні правих, ні винних – бунт буде подавлено. Тому що, як тільки такий бунт буде успішним – ми будемо говорити, що в Росії назріла реальна революційна ситуація. Цього поки немає, глава однозначно буде знятий з посади, це питання тільки часу, скільки він ще протримається і чи зможе добитися якихось собі відступних», – пояснив у коментарі Крим.Реалії російський громадський активіст, голова ГО «Чистый берег. Крым» Володимир Гарначук.

На момент виходу матеріалу Чернявський залишається на посаді. Проте в селищній раді розпочали позапланову фінансову перевірку.