Підконтрольний Кремлю Залізничний суд Сімферополя засудив до 3 років і 8 місяців колонії-поселення колишнього російського мера Євпаторії Андрія Філонова у справі про махінації з землею. Він також не зможе посісти адміністративні посади упродовж півтора року після звільнення. Філонова затримали ще у квітні 2019 року.​ Він каже, що нічого поганого не робив, а керувався лише інтересами міста.

За версією слідства, він перевищив посадові повноваження і завдав бюджету збитків у 35 мільйонів рублів, змінивши цільове призначення 14 гектарів землі. Сам Андрій Філонов неодноразово наголошував, що звинувачення проти нього «мають замовний характер». До арешту він заробив хорошу репутацію в Євпаторії й навіть отримав прізвисько «айронмер» за участь у спортивних заходах. Про вирок Андрію Філонову та положення місцевих російських чиновників в анексованому Криму йшлося в ефірі Радіо Крим.Реалії.

Андрій Філонов в останньому слові 30 жовтня сказав, що в інкримінованих йому епізодах не здійснював нічого злочинного і керувався лише інтересами Євпаторії.

«Я добре усвідомлював, які зміни, які проєкти потрібні в місті, щоб воно отримало імпульс для розвитку. Я вів усю свою діяльність, виходячи з цього розуміння, ‒ захищав і просував ті проєкти, які могли бути драйверами міської економіки. Я й сьогодні вважаю, що проєкт «Аква-Євпаторія», який розглядали в межах цієї справи, є для Євпаторії якірним, оскільки здатний зацікавити іншу, платоспроможнішу категорію відпочивальників, розширити межі сезону й підвищити рівень рентабельності всієї «літньої» міської економіки. Найголовніше ‒ він здатний створити мультиплікативний економічний ефект для бюджетних надходжень упродовж тривалого часу. Мені щиро шкода, що сьогодні проєкт заморожений. Сподіваюся, що колись він все одно буде реалізований. Я шкодую лише про те, що не встиг закінчити задумані проєкти».

«Аква-Євпаторія», про яку говорить Андрій Філонов ‒ це великий інвестиційний проєкт і комплекс, в який мали увійти готелі та житлові будинки. Адвокат колишнього російського мера Олександр Вольвач розповів Крим.Реалії про те, як захист розцінює вирок і що збирається робити надалі.

‒ Ми наполягаємо на тому, що вирок має бути виправдувальним. Ми не бачимо в описаних епізодах складу злочину. Втім, суд не пішов назустріч прокуратурі та призначив м'якше покарання, ніж те, яке вона просила. Рішення з приводу апеляції буде ухвалене після того, як ми відвідаємо слідчий ізолятор, зустрінемося з Андрієм Філоновим і все обговоримо. Природно, попередня позиція захисту: апеляційну скаргу подавати треба. У Верховного суду Криму буде декілька варіантів: або скасувати вирок, або залишити його чинним, а також пом'якшити або посилити покарання. Так чи інакше, термін перебування в СІЗО зараховується як відбування покарання.

Алуштинський активіст Павло Степанченко отримав тюремний термін у справі про вимагання грошей ‒ сам він наполягає на тому, що кримінальна справа була політично мотивованою, таким чином російська влада Криму покарала його за громадянську позицію. Так чи інакше, Степанченко деякий час ділив камеру з Андрієм Філоновим у СІЗО Сімферополя і тепер згадує, що той і не сподівався на виправдувальний вирок.

‒ Ми говорили з ним на всі ці теми, і він прекрасно усвідомлював, що в Росії не буває виправдань у судах ‒ в усякому разі в його випадку. На мій погляд, без відома глави Криму такі питання не вирішуються. Коли затримали голову адміністрації Ялти Андрія Ростенка, який був близький Сергію Аксенову (це його зять ‒ КР), то через декілька днів його відпустили. А коли людину треба «упакувати», то ми бачимо те, що сталося з Філоновим. Він категорично не визнавав свою провину, займався в СІЗО спортом, тримався молодцем. Мені здається, щодо нього принципове рішення було ухвалене, і було зрозуміло, до чого це все йде. Мене звинуватили у вимаганні грошей у партії «Единая Россия» ‒ я все це пройшов і прекрасно знаю.

Російський глава Криму Сергій Аксенов після затримання Андрія Філонова публічно усунувся від цієї справи і зазначив, що той зобов'язаний відповісти на запитання правоохоронних органів. Він також спростував інформацію про те, що міг бути особисто зацікавлений у справі проти Філонова. Після цього на підтримку колишнього мера публічно виступили низка громадських активістів. Зокрема, у березні цього року в парку левів «Тайган» відбулася конференція, під час якої учасники повідомили про рішення почати «всекримську» кампанію зі звільнення Філонова. Російський політолог, ведучий дискусійного клубу «Достоєвський» Олексій Живов вважає, що той вибивався з низки інших місцевих чиновників у Криму своєю ініціативністю.

‒ Дійсно, у нинішній російській системі правосуддя отримати виправдувальний вирок неможливо. Замість нього можна отримати умовний вирок або той, який повністю перекриває проведений у СІЗО час. Я очікував, що щось подібне буде з Філоновим, але насправді вирок виявився дещо жорсткішим, і йому доведеться ще більше ніж рік провести в колонії-поселенні. В останньому слові він сказав, що взяв на себе якусь ініціативу як градоначальник, на благо Євпаторії. І додав, чиновники на місцях бояться брати на себе ініціативу, тому ні суспільство, ні інфраструктура регіонів не розвиваються. З ним важко не погодитися. Останнім часом дуже багато чиновників нижчого та середнього рівня їдуть в місця не такі віддалені, і хто з них реально винний і крав гроші, а хто дійсно намагався зробити життя міста кращим ‒ розібратися складно.

Водночас Олексій Живов вказує на те, що в інших випадках чиновники, які допустили нецільове витрачання коштів за федеральними цільовими програмами, нерідко залишаються безкарними.

‒ Ось ця розбалансованість каральної руки закону сіє сумніви в будь-якому сторонньому спостерігачі: а чи дійсно винний той чи інший підсудний, чи ж він намагався виявити ініціативу? Якби Філонова судили за те, що він вивів з рахунків фірм-одноденок 150 мільйонів рублів в якомусь тендері, все було б очевидним ‒ і провина доводилася б просто, і не було б жодних сумнівів. Я думаю, зараз у нього будуть апеляція, касація, і якщо доказова база була слабкою, суди вищих інстанцій мають ухвалити відповідне рішення. Можливо, Верховний суд Росії навіть скасує вирок, і ми на це сподіваємося. З іншого боку, я не бачив жодного доказу того, що Сергій Аксенов був якось замішаний у переслідуванні Андрія Філонова. Вважаю, для того, щоб озвучувати подібні звинувачення, необхідно мати такі докази.

Втім, директор Інституту регіонознавства та міжнародного співробітництва Російської академії народного господарства та державної служби Валентина Комлева відповідає, що в російській системі управління ініціативність мерів тільки вітається.

‒ Сьогодні проходить щорічний форум стратегів, де міста в межах конкурсу пропонують свої ініціативи, проєкти реалізуються ‒ і все це фінансується. Правова база Росії така, що місцеве самоврядування не входить у вертикаль державного управління. Є закон №131, згідно з яким воно має статус досить самостійної гілки влади з великими повноваженнями. Мери міст або голови муніципальних утворень різних рівнів мають право вирішувати безліч питань місцевого значення. Мені здається, що питання не в законодавстві, не в якійсь особливій політиці, а в самих людях. Якщо мер нечистий на руку, то, маючи такі повноваження, він виявляється в спокусливій ситуації. Міста самі ухвалюють бюджет, встановлюють податки, розподіляють земельні ділянки, затверджують генеральні плани поселень тощо.

Словом, Валентина Комлева вважає, що Андрій Філонов намагається виправдати себе, посилаючись на тиск обставин. Однак колишній голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим Сергій Куніцин, який за свою кар'єру встиг побувати і мером Красноперекопська, пропонує в цій ситуації зробити поправку на загальне ставлення Москви до чиновників-кримчан.

‒ Не один Філонов заарештований: мера Красноперекопська заарештували декілька років тому, він сидить у Саратовській області, окрім того, мера Ялти затримували. Мені здається, в ситуації саме з Кримом Кремль ставиться до місцевих хлопців як до ненадійних. Я чув, деякі росіяни кажуть: «Ви українців зрадили і точно так само нас можете зрадити». Я не думаю, що тут важливо, поганий Філонов мер чи хороший ‒ вже досить багато прикладів, коли саме місцевих, кримських чиновників після 2014 року або прибирають з посад, або садять у в'язницю. Таке у Москви ставлення до них. А те, що Аксенов досі керує Кримом ‒ так це тільки тому, що він приніс їм півострів на блюдечку. Треба ж їм хоч якось демонструвати, що кримчани нібито керують Кримом.

У 2018 році Андрій Філонов знявся в «Ералаш» і, як колись Путін з Медведєвим, зіграв у бадмінтон з тодішнім віцепрем'єром Криму Віталієм Нахлупіним. Того заарештували на пів року раніше ‒ у жовтні 2018 року зі звинуваченням у розкраданні при будівництві доріг.