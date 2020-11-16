15 країн Азії та Тихоокеанського регіону створили найбільший у світі торговельний блок

Китай та ще 14 країн Азійсько-Тихоокеанського регіону підписали угоду Про всеохоплююче економічне партнерство в регіоні (RCEP), що передбачає спрощення умов торгівлі та інвестицій.

Країни-підписанти представляють майже третину світової економіки, а їхнє населення складає 2,2 мільярда. ВВП цих країн в 2019 році перевищував 26 трильйонів доларів.

До угоди, переговори про яку тривали вісім років, увійшли також Японія, Австралія, Південна Корея, Нова Зеландія, Малайзія, Філіппіни, Таїланд, та інші.

Індія декілька місяців тому оголосила про свій вихід із переговорів стосовно угоди, через занепокоєння щодо захисту власного ринку, але країни залишили можливість для її майбутнього приєднання.

Переклад твіту: «Після восьми років 15 країн Азії підписали RCEP, найбільшу у світі угоду про вільну торгівлю»

У спільній заяві стосовно підписання лідери країн висловили сподівання, що нова угода принесе користь відновленню економіки регіону, яка постраждала від пандемії коронавірусу.

Хоча нова угода не передбачає такої глибокої інтеграції, як інші провідні регіональні угоди світу, зокрема ЄС та США, Мексики та Канади, але економіка країн, які охопила ця угода, вивели її на перше місце в світі.

Загальний ВВП США, Мексики та Канади, за даними Світового банку, перевищував 24 трильйони доларів в 2019 році. Загальний ВВП країн ЄС був майже 18,3 трильйона доларів.

Геополітична перемога Китаю?

Геополітичною перемогою Китаю і можливим викликом для США назвали американські аналітики нову угоду.

«Дипломатичне послання RCEP, можливо, є таким же важливим, як і економічне – путч за Китай», – цитує Yahoo Finance недільну аналітичну записку банку Citi. Зокрема, зауважують аналітики банку, нова угода свідчить, що країни регіону не хочуть обирати між США та Китаєм, адже навіть країни, які мають потужну співпрацю в сфері безпеки зі США, такі як Японія та Південна Корея, прагнуть співпрацювати з Китаєм в економіці.

Угода створює основу для двосторонньої співпраці, зокрема між другою та третьою економіками світу – Японією та Китаєм, говорить в інтерв‘ю CNBC радник The Economist Intelligence Unit Саймон Баптіст.

США брали участь в переговорах щодо Транс-тихоокеанського партнерства – угоди, яка стала основою для RCEP, однак вийшли з переговорів чотири роки тому.

В п‘ятницю Білий дім оголосив, що радник з питань безпеки Роберт О‘Браєн цього тижня відвідає саміт країн Асоціації Південно-Тихоокеанського регіону, країни якого також увійшли до RCEP.