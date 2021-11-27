Провал перепису 2020–2021. Скільки залишилося кримчан у Криму? На окупованому півострові Росія провела перепис населення, і за офіційними даними, під моніторинг потрапило лише 83% кримчан. А за спостереженням незалежних експертів – ця цифра ще менша. Люди не відчиняли двері та відмовлялися заповнювати анкети – це реальні свідчення учасників моніторингу. По деяких маршрутах переписники ходили в супроводі поліції. Навіщо Росія рахує населення? Скільки людей проживає нині у Криму? Хто не визнає перепис Криму 2020? У чому загроза російського перепису на Кримському півострові?
Перепис 2021. Скільки залишилося кримчан у Криму?
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