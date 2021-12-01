Зеленський назвав дату перепису населення України з залученням компанії Apple

Президент України Володимир Зеленський розповів про плани проведення в лютому 2023 року електронного перепису населення, до якого українська влада планує залучити компанію Apple.

«Є (в планах – ред.) електронний перепис, який згодом приведе до електронного голосування. У центрі наших перетворень є народ, і ми маємо дізнатись, скільки нас, де ми живемо. Пишаємося тим, що Україна стане другою країною у світі, яка проведе перепис населення у співпраці з Apple уже в лютому 2023 року», – сказав Зеленський, додавши, що «наша мета – щоб 100% послуг держави українці могли отримати саме онлайн – без чиновника, без черг, без корупції».

Раніше цього тижня глава держави анонсував перепис у співпраці з Apple, але не конкретизував, коли саме такий перепис може відбутися.

30 листопада був підписаний Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством цифрової трансформації України та компанією Apple.