Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Зеленський назвав дату перепису населення України з залученням компанії Apple

RUSSIA -- Silhouette of a mobile user seen next to a screen projection of the Apple logo - generic

Президент України Володимир Зеленський розповів про плани проведення в лютому 2023 року електронного перепису населення, до якого українська влада планує залучити компанію Apple.

«Є (в планах – ред.) електронний перепис, який згодом приведе до електронного голосування. У центрі наших перетворень є народ, і ми маємо дізнатись, скільки нас, де ми живемо. Пишаємося тим, що Україна стане другою країною у світі, яка проведе перепис населення у співпраці з Apple уже в лютому 2023 року», – сказав Зеленський, додавши, що «наша мета – щоб 100% послуг держави українці могли отримати саме онлайн – без чиновника, без черг, без корупції».

Раніше цього тижня глава держави анонсував перепис у співпраці з Apple, але не конкретизував, коли саме такий перепис може відбутися.

30 листопада був підписаний Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством цифрової трансформації України та компанією Apple.

Чому кримчани відмовлялися від російського перепису 2020-2021?
Embed
Чому кримчани відмовлялися від російського перепису 2020-2021?

No media source currently available

0:00 0:08:15 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ
Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG