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09 Грудень 2018, Київ 11:34
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Чого чекати Криму після томосу?

Чого чекати Криму після томосу?
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В Україні має з’явитися Українська помісна православна церква. Вселенський патріархат уже схвалив проект статуту для української автокефалії. 15 грудня на соборі керівники українських православних церков мають ухвалити рішення про об’єднання церкви й обрати предстоятеля. Росія і Російська православна церква виступили проти української автокефалії. Як тепер може змінитися становище кримських єпархій різних патріархатів? Адже дотепер Українська православна церква Київського патріархату в Криму зазнавала утисків. Після анексії в неї забрали частину храмів, досі тиснуть на священиків та паству. Подробиці – у сюжеті Крим.Реалії.

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