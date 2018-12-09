Чого чекати Криму після томосу?

В Україні має з’явитися Українська помісна православна церква. Вселенський патріархат уже схвалив проект статуту для української автокефалії. 15 грудня на соборі керівники українських православних церков мають ухвалити рішення про об’єднання церкви й обрати предстоятеля. Росія і Російська православна церква виступили проти української автокефалії. Як тепер може змінитися становище кримських єпархій різних патріархатів? Адже дотепер Українська православна церква Київського патріархату в Криму зазнавала утисків. Після анексії в неї забрали частину храмів, досі тиснуть на священиків та паству. Подробиці – у сюжеті Крим.Реалії.