В УПЦ МП Об’єднавчий собор вважають «незаконним», участь у ньому священників «не благословляють»

Українська православна церква Московського патріархату заявляє, що Константинопольський патріархат не мав права ініціювати Об’єднавчий собор.

Згідно з журналом засідання Священного синоду УПЦ (МП) 7 грудня, Синод ухвалив «вважати запланований «об’єднавчий собор» незаконним зібранням, оскільки в ньому братимуть участь представники розкольницьких угрупувань».

Відповідно, йдеться в документі, «єпископату, духовенству, чернецтву і мирянам Української Православної Церкви (МП – ред.) брати участь у так званому об’єднавчому соборі не благословляється».

Читайте також: 15 тез інтерв’ю з митрополитом УПЦ (МП) Софронієм напередодні отримання Україною томосу​

Духовенство УПЦ (МП) також висловило занепокоєння випадками «тиску на Преосвященних Української православної церкви з метою примусити їх взяти участь у так званому об’єднавчому соборі, що є прямим спонуканням до порушення архієрейської присяги, яку єпископи зобов’язувалися дотримуватися навіть під загрозою смерті».

Зі свого боку Українська православна церква Київського патріархату оголосила про намір провести Архієрейський собор напередодні Об’єднавчого собору, 13 грудня.

Об’єднавчий собор Української православної церкви відбудеться 15 грудня, заявив президент України Петро Порошенко, виступаючи на Форумі місцевого самоврядування у Києві 5 грудня.

Читайте також: Нова українська церква буде без обмежень, компромісів та залежності – Павленко​

13 листопада президент України Петро Порошенко зустрівся з групою архієреївУкраїнської православної церкви (Московського патріархату), які підтримують створення помісної української церкви. Переговори проходили у закритому режимі.

На Об’єднавчому соборі керівники українських православних церков – УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП) – мають ухвалити рішення про об’єднання церкви й обрати її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію української православної церкви, рішення про що 11 жовтня ухвалив синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу).

Росія і Російська православна церква виступають проти цього рішення.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Томос для України: 15 грудня – об’єднавчий собор у Святій Софії

Нова українська церква буде без обмежень, компромісів та залежності – Павленко

Ієрархи УПЦ (МП) бояться компромату від спецслужб Росії

Агент «Юрек», покаяння і томос для України

5 ознак втручання Росії у надання томосу для України очима українських науковців