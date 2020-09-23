Американські літаки «СV-22B Osprey» у небі над Києвом (відео)

В Україні під час американсько-українських військових навчань ССО (Сил спеціальних операцій) Fiction Urchin («Фікшн Ерчін») американські літаки CV-22B Osprey здійснили політ над Києвом. Літаки пролетіли досить низько над Дніпром, та біля Арки дружби народів, щоб журналісти, які цікавляться навчанням НАТО в Україні, зокрема, навчанням Сил спеціальних операцій змогли зафільмувати та сфотографувати літаки. 23 вересня командування Повітряних сил України повідомило, що пара стратегічних бомбардувальників США В-52H увійшла в повітряний простір України. Також літаки типу MC130J пролетіли над Херсоном, Запоріжжям, Дніпром, Полтавою та Черкасами.