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23 вересня 2020, Київ 16:55
Відео

Американські літаки «СV-22B Osprey» у небі над Києвом (відео)

В Україні під час американсько-українських військових навчань ССО (Сил спеціальних операцій) Fiction Urchin («Фікшн Ерчін») американські літаки CV-22B Osprey здійснили політ над Києвом. Літаки пролетіли досить низько над Дніпром, та біля Арки дружби народів, щоб журналісти, які цікавляться навчанням НАТО в Україні, зокрема, навчанням Сил спеціальних операцій змогли зафільмувати та сфотографувати літаки. 23 вересня командування Повітряних сил України повідомило, що пара стратегічних бомбардувальників США В-52H увійшла в повітряний простір України. Також літаки типу MC130J пролетіли над Херсоном, Запоріжжям, Дніпром, Полтавою та Черкасами.

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    Володимир Паутов

    Оператор-репортер. В новинах – з 1990-х років. Далі були телепрограми, фільми. Працював на низці найбільших українських і не тільки українських телеканалів. Люблю музику і тварин.

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