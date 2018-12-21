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21 Грудень 2018, Київ 22:18
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Почаївська лавра. Останній форпост «русского мира» у Західній Україні – відео

Почаївська лавра. Останній форпост «русского мира» у Західній Україні – відео
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Почаївська лавра – православний чоловічий монастир у Почаєві Тернопільської області, який нині перебуває в розпорядженні УПЦ (Московського патріархату). В останні роки цей монастирський архітектурний комплекс, який належить державі, і де проживають монахи, називають останнім форпостом «русского мира» у Західній Україні. Так, місцевий монах кликав на допомогу «русских братьев». Тут також продавали проросійську літературу про президента Росії Володимира Путіна і так звану «Новоросію». Священики нинішньої УПЦ (МП) кажуть, що лавру в них хочуть забрати й готуються її боронити.

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