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25 квітня 2020, Київ 23:05
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Лукашенко зі своїм песиком долучився до суботника – відео

Лукашенко зі своїм песиком долучився до суботника – відео
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Лукашенко зі своїм песиком долучився до суботника – відео

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко, який неодноразово нехтував застереженнями щодо пандемії, долучився до суботника 25 квітня, в якому попри поширення коронавірусної хвороби COVID-19 в цій країні, взяли участь тисячі білорусів. Працюючи групами, білоруси саджали дерева, прибирали в парках та на вулицях в рамках щорічного традиційного заходу, який залишився ще з часів СРСР. За даними Університету Джонса Гопкінса, в Білорусі нараховується близько 10 тисяч хворих на COVID-19, з них 70 померли. (Відео Reuters)

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