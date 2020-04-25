Президент Білорусі Олександр Лукашенко, який неодноразово нехтував застереженнями щодо пандемії, долучився до суботника 25 квітня, в якому попри поширення коронавірусної хвороби COVID-19 в цій країні, взяли участь тисячі білорусів. Працюючи групами, білоруси саджали дерева, прибирали в парках та на вулицях в рамках щорічного традиційного заходу, який залишився ще з часів СРСР. За даними Університету Джонса Гопкінса, в Білорусі нараховується близько 10 тисяч хворих на COVID-19, з них 70 померли. (Відео Reuters)