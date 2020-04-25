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25 квітня 2020, Київ 20:02
Новини | Коронавірус

Пекін змусив ЄС пом’якшити звіт про дезінформацію Китаю щодо коронавірусу – ЗМІ

За даними журналістів, Китай намагався завадити оприлюдненню доповіді, а деякі абзаци, які критикували цю державу, були вилучені, пом’якшені або переміщені

«Чорновий варіант» звіту Євросоюзу, який звинувачує Китай у дезінформації щодо коронавірусної пандемії, зазнав змін перед публікацією через тиск з боку Пекіну – про це заявляють західні ЗМІ, зокрема New York Times та Reuters 25 квітня.

За даними журналістів, Китай намагався завадити оприлюдненню доповіді, а деякі абзаци, які критикували цю державу, були вилучені, пом’якшені або переміщені перед публікацією.

Оригінальний текст звіту, який мав бути оприлюднений 20 квітня і з яким ознайомилося Радіо Свобода, вказував на «тристороннє сходження наративів дезінформації», які поширювали Китай, Іран та Росія щодо коронавірусної кризи.

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В документі стверджувалося, що Китай і надалі «очолює глобальну кампанію з дезінформації, щоб ухилитися від відповідальності за спалах падемії та поліпшити свій міжнародний імідж», йдеться в статті New York Times.​

Крім того, за текстом, Пекін намагався звинуватити військових Сполучених Штатів і поширенні хвороби по всьому світу, а також французьких політиків – у тому, що вони нібито вдавалися до расистських образ на адресу голови Всесвітньої організації охорони здоров’я ефіопця Тедроса Аданома Гебреєсуса.

Однак, коли 24 квітня доповідь була із затримкою оприлюднена, формулювання «глобальна кампанія з дезінформації» щодо Китаю з неї зникло, так само як і звинувачення політиків Франції в расизмі.

Як заявляє New York Times, розділ, який виокремлював Росію та Китай як держави, уряди яких стояли за дезінформацією, був «перемішаний з рештою доповіді».

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Натомість оприлюднений короткий зміст внутрішньої доповіді, поширений між урядами Євросоюзу, стверджує, що «офіційні та підтримувані державою джерела з різних урядів, в тому числі Росії та – меншою мірою – Китаю, продовжували широко поширювати конспірологічні наратики та дезінформацію як у Євросоюзі, так і за його межами».

Згідно з саммарі, «деякі контрольвані державою канали в соціальних мередах і надалі поширюють теорію про те, що спалах у Вухані пов’язани із військовими зі США, що вказує на незмінний намір внести неясність з приводу походження вірусу».

New York Times та Reuters заявляють, що їхні повідомлення, які звинувачують європейських урядовців у затримці та зміні доповіді через китайське втручання, базуються на багатьох джерелах, в тому числі внутрішньому листування та документації Євросоюзу.

21 квітня Радіо Свобода повідомляло про висновки Євросоюзу, за якими Росія та Китай причетні до скоординованого поширення дезінформації про коронавірус.

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