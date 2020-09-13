Протести у Білорусі: 13 вересня у Мінську понад 100 тисяч білорусів вийшли на протест проти Олександра Лукашенка, звинувачуючи його у фальсифікації результатів президентських виборів. Масштабні мітинги та акції протесту в Мінську та інших містах Білорусі проходять вже п’ятий тиждень поспіль. Нинішній масовий мітинг у Мінську мав назву «Марш героїв». Щоденні мітинги та інші акції протесту відбуваються з 9 серпня, коли оголосили офіційні результати виборів. Протестувальники вимагають відставки Лукашенка і перевиборів, звинувачуючи владу в безпрецедентних фальсифікаціях і в жорстокості щодо учасників протестів.