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13 вересня 2020, Київ 23:32
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«Марш героїв»: щонайменше 100 тисяч людей вийшли на протест у Мінську (відео)

«Марш героїв»: щонайменше 100 тисяч людей вийшли на протест у Мінську (відео)
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«Марш героїв»: щонайменше 100 тисяч людей вийшли на протест у Мінську (відео)

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Протести у Білорусі: 13 вересня у Мінську понад 100 тисяч білорусів вийшли на протест проти Олександра Лукашенка, звинувачуючи його у фальсифікації результатів президентських виборів. Масштабні мітинги та акції протесту в Мінську та інших містах Білорусі проходять вже п’ятий тиждень поспіль. Нинішній масовий мітинг у Мінську мав назву «Марш героїв». Щоденні мітинги та інші акції протесту відбуваються з 9 серпня, коли оголосили офіційні результати виборів. Протестувальники вимагають відставки Лукашенка і перевиборів, звинувачуючи владу в безпрецедентних фальсифікаціях і в жорстокості щодо учасників протестів.

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