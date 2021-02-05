Олімпійські та Паралімпійські ігри все ж таки мають відбутися у 2021 році. Однак, комітети поки що не визначилися, з якими обмеженнями – чи будуть вболівальники на трибунах, чи проводитимуть карантин для всіх приїжджих, чи вакцинуватимуть усіх спортсменів. Більшість з цих питань планують вирішити до кінця березня.
200 днів до Паралімпіади: чи відбудуться Ігри в Токіо? (відео)
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