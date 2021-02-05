Олімпійські та Паралімпійські ігри все ж таки мають відбутися у 2021 році. Однак, комітети поки що не визначилися, з якими обмеженнями – чи будуть вболівальники на трибунах, чи проводитимуть карантин для всіх приїжджих, чи вакцинуватимуть усіх спортсменів. Більшість з цих питань планують вирішити до кінця березня.