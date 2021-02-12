У МОК відреагували на рішення глави оргкомітету Олімпіади у Токіо піти у відставку

Міжнародний олімпійський комітет прокоментував рішення піти у відставку глави організаційного комітету Олімпіади у Токіо Йосіро Морі. Про це повідомляється на сайті МОК.
«МОК повністю поважає рішення президента Морі піти у відставку і розуміє чому він це робить. В той же час ми б хотіли подякувати йому за видатний внесок в організацію Олімпійських та Паралімпійських ігор у Токіо протягом останніх років», – заявив президент МОК Томас Бах.
Він наголосив, що зусилля Морі допомогли зробити Токіо найпідготовленішим олімпійським містом.
Бах висловив готовність МОК співпрацювати з наступником Морі.
Глава Координаційної комісії МОК «Токіо-2020» Джон Коутс також наголосив, що Морі «був сильним і ефективним лідером». Він подякував Морі за співпрацю під час підготовки ігор.
Глава організаційного комітету Олімпійських ігор у Токіо, колишній прем’єр-міністр Японії Йосіро Морі повідомив 12 лютого про свою відставку через критику його сексистських висловлювань, що принижують гідність жінок.
Скандал з Морі розгорівся після того, як він сказав членам Олімпійського комітету Японії, що жінкам складно говорити стисло. «Коли ви збільшуєте число жінок-виконавчих членів, якщо їх час виступів не обмежений до певної міри, їм важко закінчити, що дратує», – заявив Морі.
Пізніше він спробував виправдатися, однак це лише погіршило ситуацію.
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