У МОК відреагували на рішення глави оргкомітету Олімпіади у Токіо піти у відставку

Міжнародний олімпійський комітет прокоментував рішення піти у відставку глави організаційного комітету Олімпіади у Токіо Йосіро Морі. Про це повідомляється на сайті МОК.

«МОК повністю поважає рішення президента Морі піти у відставку і розуміє чому він це робить. В той же час ми б хотіли подякувати йому за видатний внесок в організацію Олімпійських та Паралімпійських ігор у Токіо протягом останніх років», – заявив президент МОК Томас Бах.

Він наголосив, що зусилля Морі допомогли зробити Токіо найпідготовленішим олімпійським містом.

Бах висловив готовність МОК співпрацювати з наступником Морі.

Глава Координаційної комісії МОК «Токіо-2020» Джон Коутс також наголосив, що Морі «був сильним і ефективним лідером». Він подякував Морі за співпрацю під час підготовки ігор.

Глава організаційного комітету Олімпійських ігор у Токіо, колишній прем’єр-міністр Японії Йосіро Морі повідомив 12 лютого про свою відставку через критику його сексистських висловлювань, що принижують гідність жінок.

Скандал з Морі розгорівся після того, як він сказав членам Олімпійського комітету Японії, що жінкам складно говорити стисло. «Коли ви збільшуєте число жінок-виконавчих членів, якщо їх час виступів не обмежений до певної міри, їм важко закінчити, що дратує», – заявив Морі.

Пізніше він спробував виправдатися, однак це лише погіршило ситуацію.