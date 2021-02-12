Глава оргкомітету Олімпіади у Токіо оголосив про відставку через критику щодо сексистських висловлювань

Глава організаційного комітету Олімпійських ігор у Токіо повідомив 12 лютого про свою відставку через критику його сексистських висловлювань, що принижують гідність жінок.
Очікується, що нового президента оргкомітету оберуть вже сьогодні.
Скандал з Морі почався після того, як він сказав членам Олімпійського комітету Японії, що жінкам складно говорити коротко.
«Коли ви збільшуєте число жінок-виконавчих членів, якщо їх час виступів не обмежений до певної міри, їм важко закінчити, що дратує», – заявив Морі. Пізніше він спробував виправдатися, однак це лише погіршило ситуацію.
Оголосивши про відставку, Морі також вибачився за «неприємності, яких я заподіяв».
Громадська думка в Японії виступає проти проведення ігор цього літа після того, як їх було перенесено через пандемію. Проблему посилює той факт, що вартість проведення Олімпіади сягнула 2 мільярдів доларів.
Втім, місцева та національна влада Японії поки наполягають на тому, що змагання відбудуться у липні і серпні.
Сам Морі заявляв, що літні Олімпійські ігри цього року продовжаться, як би не розвивалася ситуація з коронавірусом. Японія належить до країн з найбільш чисельною групою населення похилого віку. При цьому програма вакцинації тут відстає від багатьох країн Заходу.
Перша партія вакцини Pfizer / BioNTech прибула до Японії тільки 12 лютого, і очікується, що дозвіл на початок вакцинації дадуть найближчим часом.
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