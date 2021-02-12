Глава оргкомітету Олімпіади у Токіо оголосив про відставку через критику щодо сексистських висловлювань

Глава організаційного комітету Олімпійських ігор у Токіо повідомив 12 лютого про свою відставку через критику його сексистських висловлювань, що принижують гідність жінок.

Очікується, що нового президента оргкомітету оберуть вже сьогодні.

Скандал з Морі почався після того, як він сказав членам Олімпійського комітету Японії, що жінкам складно говорити коротко.

«Коли ви збільшуєте число жінок-виконавчих членів, якщо їх час виступів не обмежений до певної міри, їм важко закінчити, що дратує», – заявив Морі. Пізніше він спробував виправдатися, однак це лише погіршило ситуацію.

Оголосивши про відставку, Морі також вибачився за «неприємності, яких я заподіяв».

Громадська думка в Японії виступає проти проведення ігор цього літа після того, як їх було перенесено через пандемію. Проблему посилює той факт, що вартість проведення Олімпіади сягнула 2 мільярдів доларів.

Втім, місцева та національна влада Японії поки наполягають на тому, що змагання відбудуться у липні і серпні.

Сам Морі заявляв, що літні Олімпійські ігри цього року продовжаться, як би не розвивалася ситуація з коронавірусом. Японія належить до країн з найбільш чисельною групою населення похилого віку. При цьому програма вакцинації тут відстає від багатьох країн Заходу.

Перша партія вакцини Pfizer / BioNTech прибула до Японії тільки 12 лютого, і очікується, що дозвіл на початок вакцинації дадуть найближчим часом.