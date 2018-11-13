У паризьке небо злетіло 130 кульок різного кольору, які символізують 130 втрачених людських життів. У такий спосіб, а також церемонією пам’яті та концертом французи 13 листопада вшанували пам’ять загиблих під час серії вибухів і нападів, скоєних у Парижі в листопаді 2015 року. Французький прем'єр Едуард Філіпп, міський голова Анна Ідальго та мер Лондона Садик Хан поклали квіти до концертного залу «Батаклан» – лише там загинуло близько 90 людей. Загалом, від терактів загинуло 130 людей, сотні зазнали поранень. Відповідальність за напади взяли на себе бойовики угруповання «Ісламська держава». Слідчі встановили, що більшість причетних до терактів жили в Брюсселі. (Відео Reuters)