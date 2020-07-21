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21 липня 2020, Київ 19:35
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108 мільйонів франків допомоги: перший день першого візиту президентки Швейцарії до України (відео)

108 мільйонів франків допомоги: перший день першого візиту президентки Швейцарії до України (відео)
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108 мільйонів франків допомоги: перший день першого візиту президентки Швейцарії до України (відео)

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Президентка Швейцарії Симонетта Соммаруга прибула в Україну з першим офіційним візитом. Під час урочистої зустрічі в Маріїнському палаці Соммаруга привітала почесну варту словами «Слава Україні». Після церемонії на спільному брифінгу з представниками ЗМІ, український президент Володимир Зеленський заявив, що Швейцарія виділила 108 мільйонів швейцарських франків на гуманітарну допомогу Україні в рамках двостороннього співробітництва. Також уряд Швейцарії готовий допомагати Донбасу із забезпеченням питною водою. А 23 липня Володимир Зеленський та Симонетта Соммаруга планують відвідати прифронтову зону на Донбасі. (Відео Офісу президента України).

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