Президентка Швейцарії Симонетта Соммаруга прибула в Україну з першим офіційним візитом. Під час урочистої зустрічі в Маріїнському палаці Соммаруга привітала почесну варту словами «Слава Україні». Після церемонії на спільному брифінгу з представниками ЗМІ, український президент Володимир Зеленський заявив, що Швейцарія виділила 108 мільйонів швейцарських франків на гуманітарну допомогу Україні в рамках двостороннього співробітництва. Також уряд Швейцарії готовий допомагати Донбасу із забезпеченням питною водою. А 23 липня Володимир Зеленський та Симонетта Соммаруга планують відвідати прифронтову зону на Донбасі. (Відео Офісу президента України).