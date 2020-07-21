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21 липня 2020, Київ 16:33
Новини | Політика

Уряд Швейцарії готовий допомагати Донбасу із забезпеченням питною водою – Зеленський

Президентка Швейцарії Симонетта Соммаруга та президент України Володимир Зеленський, Київ, 21 липня 2020 року

Уряд Швейцарії готовий допомагати Донбасу із забезпеченням питною водою, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з президенткою Швейцарії Симонеттою Соммаругою в Києві.

За його словами, 23 липня вони збираються відвідати прифронтову зону на Донбасі.

Зеленський додав, що для реалізації Швейцарської програми співробітництва з Україною на 2020-2023 роки передбачені 108 мільйонів швейцарських франків на гуманітарну та технічну допомогу.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.

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