Уряд Швейцарії готовий допомагати Донбасу із забезпеченням питною водою – Зеленський

Уряд Швейцарії готовий допомагати Донбасу із забезпеченням питною водою, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з президенткою Швейцарії Симонеттою Соммаругою в Києві.

За його словами, 23 липня вони збираються відвідати прифронтову зону на Донбасі.

Зеленський додав, що для реалізації Швейцарської програми співробітництва з Україною на 2020-2023 роки передбачені 108 мільйонів швейцарських франків на гуманітарну та технічну допомогу.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.