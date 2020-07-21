Зеленський очікує, що 22 липня ТКГ ухвалить рішення про нове перемир’я на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський очікує, що 22 липня Тристороння контактна група ухвалить рішення про нове перемир’я на Донбасі.

«Я, чесно кажучи, чекаю, щоб завтра було рішення про припинення вогню. Це дуже важливо для України, щоб зберегти якомога більше життів наших людей», – сказав Зеленський під час спільної пресконференції з президенткою Швейцарії Симонеттою Соммаругою в Києві.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.