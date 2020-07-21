Зеленський: найближчим часом очікуємо дати зустрічі в нормандському форматі

Україна очікує дати наступної зустрічі в «нормандському форматі» найближчим часом, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Зараз ми розуміємо, що в принципі в нас є підтвердження з німецької сторони, з французької сторони і є погодження, що Російська Федерація теж не проти зустрічатися. Я думаю, усі розумію, як це важливо для нас усіх зустрічатися в цьому форматі. Тому ми найближчим часом очікуємо дати зустрічі в «нормандському форматі», – сказав Зеленський.

У «нормандському форматі» переговорів беруть участь представники України, Німеччини, Франції та Росії. Сторони обговорюють шляхи припинення збройного конфлікту на Донбасі, який триває з 2014 року.

Лідери країн «нормандського формату» востаннє зустрічалися в Парижі в грудні.