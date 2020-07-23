Швейцарія передала Донбасу 300 тонн гуманітарної допомоги для очищення води (відео)
23 липня Володимир Зеленський і Симонетта Соммаруга відвідали прифронтову зону на Донбасі. Президент України і президентка Швейцарії вшанували пам’ять загиблих під час бойових дій працівників водопостачальної організації. За словами Зеленського, спільна зі Швейцарією програма допомоги розрахована на три роки. У рамках співпраці Швейцарія вже передала Україні: 300 тонн гуманітарної допомоги, зокрема реагенти для знезараження питної води, гідролізні установки для постачальника питної води КП «Компанія «Вода Донбасу», а також захисне обладнання для лікарів Слов’янська. Симонетта Соммаруга пообіцяла: восени на Донбас приїде ще один гуманітарний вантаж зі Швейцарії.
ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ірина Костенко, Марина Остапенко, Лариса Мудрак
Києво-Печерська лавра. Хто поверне українську святиню до заповітів Феодосія?
FACEBOOK КОМЕНТАРІ