23 липня Володимир Зеленський і Симонетта Соммаруга відвідали прифронтову зону на Донбасі. Президент України і президентка Швейцарії вшанували пам’ять загиблих під час бойових дій працівників водопостачальної організації. За словами Зеленського, спільна зі Швейцарією програма допомоги розрахована на три роки. У рамках співпраці Швейцарія вже передала Україні: 300 тонн гуманітарної допомоги, зокрема реагенти для знезараження питної води, гідролізні установки для постачальника питної води КП «Компанія «Вода Донбасу», а також захисне обладнання для лікарів Слов’янська. Симонетта Соммаруга пообіцяла: восени на Донбас приїде ще один гуманітарний вантаж зі Швейцарії.