Як Дуда переміг на виборах у Польщі? Пояснює професор політики Університету Сассекс (відео)
У Польщі у неділю, 12 липня, проходив другий тур президентських виборів. За посаду змагалися чинний глава держави Анджей Дуда і мер Варшави Рафал Тшасковські. Наразі Анджей Дуда здобуває 51,21% голосів в другому турі виборів президента Польщі. Стратегію успіху чинного президента Польші пояснює Алекс Щебербяк, професор політики в Університеті Сассекс, Англія.
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