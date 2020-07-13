У Польщі у неділю, 12 липня, проходив другий тур президентських виборів. За посаду змагалися чинний глава держави Анджей Дуда і мер Варшави Рафал Тшасковські. Наразі Анджей Дуда здобуває 51,21% голосів в другому турі виборів президента Польщі. Стратегію успіху чинного президента Польші пояснює Алекс Щебербяк, професор політики в Університеті Сассекс, Англія.