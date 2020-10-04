Затримання супроводжували новий день антиурядових протестів у білоруській столиці Мінську 4 жовтня. Поліцейські вантажівки з водометами намагалися розігнати ходу. Люди скандували «Ганьба!» у бік офіцерів. Марш дійшов до сумнозвісної мінської в'язниці «Окрестіно», в якій утримують деяких людей, затриманих під час недавніх акцій протесту. Це – 57-й день протестів поспіль після президентських виборів 9 серпня, на яких Олександр Лукашенко здобув перемогу на тлі повідомлень про порушення. (Відео Білоруської редакції Радіо Свобода)