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04 жовтня 2020, Київ 22:59
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Мінськ у 57 день протестів: затримання та водомети (відео)

Мінськ у 57 день протестів: затримання та водомети (відео)
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Мінськ у 57 день протестів: затримання та водомети (відео)

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Затримання супроводжували новий день антиурядових протестів у білоруській столиці Мінську 4 жовтня. Поліцейські вантажівки з водометами намагалися розігнати ходу. Люди скандували «Ганьба!» у бік офіцерів. Марш дійшов до сумнозвісної мінської в'язниці «Окрестіно», в якій утримують деяких людей, затриманих під час недавніх акцій протесту. Це – 57-й день протестів поспіль після президентських виборів 9 серпня, на яких Олександр Лукашенко здобув перемогу на тлі повідомлень про порушення. (Відео Білоруської редакції Радіо Свобода)

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